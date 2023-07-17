БК Пари (Парибет) – регистрация, обзор сайта Pari ru и ставок на спорт

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ВХОД НА САЙТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ

Обычно при выборе букмекерской конторы бетторы первоочередное внимание уделяют ее возрасту. По нему можно судить и о надежности, и о популярности компании.

Но БК Пари существенно уступает своим оппонентам по данному показателю. Этот букмекер принимает ставки совсем недолго — с 2022 года. Хотя существует компания значительно дольше…

Основная информация о БК Пари

Пари — букмекерская контора, работающая через Единый ЦУПИС и осуществляющая свою деятельность на территории России легально (лицензия Л027-00108-77/00395483 от ФНС). Официальный год основания компании — 2022. Но существовала она и ранее. До 2022 года букмекер осуществлял свою деятельность под именем «Парибет», под которым и завоевал популярность огромного числа бетторов.

Интересно: У букмекерской конторы Paribet было 2 ребрендинга. Изначально компания называлась «Париматч». В 2022 году она вышла на рынок под именем «Pari bet». В этом же году название было изменено снова — на «Пари».

Официальный сайт Пири Бет сегодня размещен по адресу pari ru (пари ру). Все остальные домены (пари бет, paribet com и др.) являются либо зеркалами основного ресурса, либо сторонними сервисами.

Деятельность компании стандартная. Пари принимает ставки на спорт и киберспорт. Дополнительной услугой компании являются ставки на быстрые игры. Эта опция ориентирована, в первую очередь, на новичков. Ее отличительная особенность — быстрый розыгрыш событий (например, бросок в дартс или подкидывание на стол игральных кубиков).

Несмотря на свой «молодой» возраст (по новому имени), компания отличается достаточно высоким уровнем доверия со стороны не только беттеров, но и спортсменов. Сегодня она сотрудничает с Арменом Царукяном (боец UFC), Петром Яном (экс-чемпион UFC) и не только. Амбассадорами букмекера являются Василий Артемьев, Андрей Тихонов и даже Дмитрий Губерниев.

Что предлагает обновленный Paribet сегодня?

Сегодня обновленная букмекерская контора Пари Бет предоставляет своим пользователям полный спектр услуг по приему ставок:

Ставки на официальном сайте Пари Бет (сегодня — пари ру) на спорт, киберспорт и быстрые игры;

Ставки в мобильном приложении Пари на спорт, киберспорт и быстрые игры;

Ставки в Live и прематч режиме;

Просмотр прямых трансляций топовых встреч;

Информация о завершенных играх, статистика команд.

Но по одному показателю компанию проигрывает своим топовым оппонентам — у Пари нет наземных пунктов для ставок. Букмекер ориентирован только на онлайн-рынок. Поэтому если вы любите заключать пари в офлайн-клубах с присущей им атмосферой азарта, то следует отдать предпочтение другой компании.

Линия и роспись букмекера

Пари может похвастаться широкой линией. В прематче букмекер предоставляет события из более чем 30 спортивных и киберспортивных дисциплин. Популярные виды спорта (футбол, хоккей, баскетбол) дополнены дисциплинами, которые только начинают набирать популярность (автогонки, лакросс, гэльский спорт, сквош и др.). Ежедневно в линии букмекера доступно более 2000 событий разных направлений. Для удобства бетторов есть возможность сортировки всех встреч по популярности, наличию трансляции, долгосрочности и т.д.

Роспись событий зависит от их значимости. В топовых встречах количество подсобытий (офсайды, замены, угловые и т.д.) может превышать 30-40 шт. Для каждого из них предусмотрены свои маркеты. В играх меньшей значимости число подсобытий небольшое — около 10. Всего в прематче в топовых встречах бетторам на выбор предоставляется по 50-100 маркетов различного типа: исход, тоталы, форы, статистические показатели и т.д.

В лайве картина не такая радужная, но тоже достаточно неплохая. Одномоментно букмекер предоставляет по 100-200 событий. Роспись встреч зависит от их значимости, но практически всегда, кроме стандартных исходов, включает маркеты на статистику. Большая часть игр в лайве сопровождается видеотрансляцией.

Коэффициенты и маржа

По коэффициентам Пари уверенно идет наравне с другими топовыми букмекерами. Маржа на значимые события в прематче составляет около 5-6%. На встречи второстепенной значимости ее значение увеличивается до 6-7%.

Самые выгодные коэффициенты характерны для футбола и хоккея. Здесь в топ-лигах маржа варьируется от 5 до 5.5%. В хоккейных играх группового этапа ЧМ ее значение и вовсе не превышает 4.5%. Хуже дела обстоят с второстепенными встречами. Например, на игры Кубка Исландии маржа составляет 8.5%. Аналогичного показателя она достигает в плей-оффе Канадской лиги.

В лайве коэффициенты тоже средние. Маржа здесь для всех популярных игры составляет 6-7%. Менее выгодными коэффициенты окажутся для любителей второстепенных турниров. На них маржа может повышаться до 9%.

Дополнительные функции и опции

Чтобы беттинг был еще выгоднее, Пари предоставляет своим клиентам:

Комбокотировки. Это вариант ставки, при которой пользователь ставит на два исхода в одном событии. Ее можно использовать как отдельно, так и в комбинации экспресса, системы.

При желании клиент может запросить досрочный расчет ставки. Решение о возможности его выполнения букмекер принимает индивидуально. Если оно будет положительным, на счет пользователя моментально поступит сумма, размер которой будет определен с учетом начального и текущего коэффициентов.

Двойные ставки в экспрессе. В Пари можно составлять экспрессы из нескольких маркетов для одного события (например, «победа N команды» и «гол от конкретного игрока»). При этом при оформлении купона доступные исходы автоматически подсвечиваются с учетом уже выбранных маркетов.

Также на сайте есть удобный и хорошо проработанный раздел со статистикой, который можно использовать для составления прогнозов.

Регистрация на Парибет

На Pari регистрация доступна совершеннолетним пользователям. Пройти ее могут как граждане РФ, так и резиденты других стран. Главное — наличие российского номера телефона. Именно на него придет смс-подтверждение.

Важно: Если вы хотите получить специальный бонус, то перед регистрацией на pari ru введите промокод букмекера в соответствующем окне.

Сразу после подтверждения регистрации вы получите доступ к личному кабинету. Здесь можно указать свой e-mail, персональные данные. Указав почту, вы сможете в дальнейшем использовать ее для авторизации на официальном сайте paribet (pari.ru).

Сама регистрация в БК Парибет открывает ограниченный доступ к услугам букмекера. Чтобы получить все возможности для заключения ставок, необходимо пройти идентификацию.

Идентификация на сайте

Идентификация в Пари является обязательным этапом регистрации. Связано это с тем, что компания предоставляет свои услуги легально. Чтобы получить полный доступ к ним, вам нужно подтвердить свою личность через:

Портал Госуслуги;

Отделение «Связной»;

Отделение Contact.

Также подтвердить личность можно с помощью ЕЦУПИС — зарегистрировав тут аккаунт и привязав его к тому же номеру, который был указан при регистрации на сайте Pari. Если вы ранее уже создавали профиль ЕЦУПИС (например, для другого российского букмекера), то делать это повторно не придется. Если все данные совпадают (имя, дата рождения, номер телефона), то идентификация пройдет автоматически.

Платежные способы и условия

В Пари очень лояльные финансовые условия для пользователей. Минимальная ставка составляет всего 25 рублей. Максимум же на один исход можно поставить до 150 000 рублей. Лимиты по выплатам определяются в каждом случае индивидуально и зависят от размера ставки, коэффициента, значимости события.

С пополнением и выводом дела тоже обстоят достаточно неплохо. Сделать депозит можно с помощью:

Карт;

Сотовых операторов (МТС, Теле2, Билайн);

Интернет-банкинга (Тинькофф, Почта Банк);

SberPay;

Кошелька ЦУПИС.

На счет деньги поступают моментально. Для всех методов минимальная сумма пополнения стандартная — 100 рублей. А вот максимальное ограничение разное. Если на Тинькофф можно вывести любую сумму, то на Sber Pay — не больше 595 000 руб. Комиссия взимается только при пополнении счета через мобильный телефон. Ее размер зависит от условий оператора.

Количество направлений для вывода чуть меньше:

Карты;

Почта Банк и Тинькофф;

Кошелек Цупис.

Вывести со счета можно любую сумму от 100 рублей. За сам вывод букмекер не взимает комиссию. Но каждый выигрыш пользователей, который превышает 15 000 рублей, облагается подоходным налогом. Например, если вы чистыми выиграли 17 000 рублей, то вывести сможете только 14 790 руб. (подоходный налог — 13%). Если же сумма выигрыша менее 15 000 рублей, налог автоматически не взимается. Но не забывайте, что в таком случае вы обязаны оплачивать его самостоятельно — в банке или в налоговой.

Бонусные предложения букмекера

С бонусами на Пари тоже все хорошо. У букмекера есть акции как для новичков, так и для активных пользователей. Из постоянных предложений можно выделить:

Фрибет Пари до 150 000 рублей за «Быстрые игры». Каждый участник таких розыгрышей занимает соответствующее место в таблице. Те, кто входит в ТОП-100, могут получить фрибет в размере до 150 000 рублей.

Страховка экспресса. Вы можете застраховать свой экспресс и получить возврат всей суммы ставки при условии, если один из исходов окажется проигрышным.

Приветственный фрибет. Все новые пользователи могут получить бонус Пари за регистрацию в размере до 1000 рублей. Чтобы его получить, нужно пройти идентификацию на Pari и пополнить счет на любую сумму.

Дополнительно действуют промокоды Pari, предоставляемые партнерскими сайтами, а также официальными амбассадорами букмекерской конторы. Найти их можно в социальных сетях, на специализированных сервисах. Активировать промокод Пари бет можно при регистрации или уже после создания профиля в личном кабинете.

Сайт или приложение — что лучше?

Делать ставки в Pari можно через:

Официальный сайт;

Мобильное приложение.

По функционалу оба способа идентичны. И на сайте, и в приложении можно заключать пари, смотреть трансляции, общаться со службой поддержки и т.д. Разница заключается только в скорости доступа. Программа моментально запускает линию после открытия с главного экрана смартфона. Поэтому она будет особенно актуальна для пользователей, которые предпочитают делать ставки с телефона.

Скачать Парибет можно как на iOS, так и на Андроид. Приложение доступно в AppGallery, App Store, Galaxy Store и не только. Также скачать Pari можно через официальный сайт букмекера. Для этого откройте его главную страницу, перейдите в раздел «Приложения» и отсканируйте QR-код с экрана. Смартфон автоматически загрузит нужную вам страницу для установки программы.

Отзывы о Pari ru — какие плюсы и минусы?

После ребрендинга компания Пари усерднее взялась за свою репутацию. Это отражается и в увеличивающемся количестве положительных отзывов о Pari, и в лучшем качестве обслуживания пользователей. Среди основных преимуществ бетторы конторы отмечают:

Широкую линию и огромное количество игр даже в турнирах малой значимости;

Выгодные коэффициенты;

Быструю реакцию службы поддержки (связаться с ней можно через диалоговое окно, по телефону 88007707371 или через почту support@pari.ru);

Наличие возможности комбокотировки;

Специальные бонусы для крупных событий.

Важным плюсом является и тот факт, что Pari принимает Рейтинг Букмекеров в качестве посредника.

Но есть у конторы и минусы. Во-первых, она нейтрально относится к спекулянтам и лишь урезает их лимиты. Если для самих «нарушителей» это скорее плюс, то честным пользователям такая конкуренция может помешать. Во-вторых же, все фрибеты Pari подразумевают сложные условия отыгрыша. А приветственный бонус изначально вводит в заблуждение: на рекламных баннерах он предлагается всем новым пользователям, но по факту — доступен только тем, кто пройдет верификацию и пополнит счет.

Если изучить все отзывы о БК Пари и сравнить их, то можно сделать вывод, что эта контора достаточно неплоха для российских беттеров. Конечно, находятся те, кого не устраивают предоставляемые услуги, условия. Но идеального букмекера на российском рынке пока, увы, нет. А вот Пари — вполне удовлетворяет стандартным требованиям и предпочтениям большинства бетторов.