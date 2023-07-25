ПАРУСНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНАЯ РЕГАТА 3 – 6 АВГУСТА 2023

/Спорт и туризм/

Event-отель Конаково Ривер Клаб с радостью приглашает Вас принять участие в парусном фестивале «Народная регата»!

Online-регистрация на соревнование доступна по ССЫЛКЕ.

В течение трех гоночных дней, с 4 по 6 августа, экипажи различных классов примут участие в соревнованиях на разнообразных дистанциях акватории Московского моря. По формату пройдут традиционные гонки флота и, по возможности, в зависимости от ветровых условий, любимая многими маршрутная гонка.

Насыщенной будет и береговая программа уикенда: вечерняя развлекательная программа на пляже Ривер Клаб, бесплатная полевая кухня и пиво от местного производителя для всех участников регаты, караоке-вечеринка с профессиональным бэк-вокалом, музыкальное шоу в субботу, а также праздничная церемония награждения в воскресенье.

В официальном анонсе соревнований можно ознакомиться с расписанием гонок, регламентом соревнования, размером стартового взноса, а также узнать, кто уже заявился на соревнование.

Размещение палаточного лагеря в этом году запланировано на детском острове Архстояние, который связан с основной территорией отеля плавучим мостом.

На размещение в отеле Konakovo River Club для участников соревнований предусмотрен дисконт — 15%.

Ориентирование 2023

12 августа планируется регата "Парусное ориентирование 2023". Регата состоится при наличии не менее 5 заявок, поданных до 5 августа 2023г. Предварительные заявки принимаются.