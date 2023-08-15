К 15 декабря право на введение курортного сбора получат все российские регионы

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Соответствующее поручение дал Правительству страны Президент Владимир Владимирович Путин. В документе подчеркивается, что законодательные изменения должны учитывать опыт территорий, где курортный сбор в качестве эксперимента введен ранее.

Коллеги из других регионов могут обратить внимание на успешный нормотворческий опыт Краснодарского края и федеральной территории "Сириус".

Кубань уже пять лет является активным участников эксперимента по взиманию курортного сбора. Его введению предшествовало принятие соответствующего краевого нормативного акта – Законодательное собрание Краснодарского края не только своевременно создало правовую базу для введения сбора, но и постоянно мониторит ситуацию с его реализацией.

По итогам 2022 года от уплаты сборы в региональный бюджет поступили более 747 млн рублей. На них в Геленджике отремонтировали светомузыкальный фонтан, в Горячем Ключе установили яркие арт-объекты, в Сочи благоустроили парк имени Фрунзе и сквер имени Бестужева-Марлинского, в других территориях провели озеленение, установили лавочки, памятные знаки, урны.

Самое главное - качественное изменение внешнего вида черноморских курортов отмечают и приезжающие к нам на отдых туристы.

Внешнеполитическая ситуация с введенными против россиян санкциями, ограничением перелетов, скачками курса валют и, в целом, недружественным отношением к туристам из России должна стать поводом для развития внутреннего туризма, который приведет к повышению уровня сервиса на отечественных курортах.

Внешние факторы способствуют тому, чтобы миллионы россиян повторно открыли для себя уникальные рекреационные зоны родной страны, по красоте и качеству отдыха не уступающих заграничным объектам. А расширение практики курортного сбора способствует их дальнейшему развитию.