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Новости Спартакиады «Мир без границ»

В субботу, 7 октября, в Абинске прошел VI этап спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ».

В соревнованиях по бадминтону приняли участие 85 спортсменов с ОВЗ из муниципалитетов Краснодарского края: Абинского, Красноармейского, Славянского, Крымского, Северского, Брюховецкого, Каневского, Гулькевичского, Апшеронского, Белореченского, Староминского районов, города-курорта Анапа, города Горячий Ключ.

Организатором спартакиады выступает ООКК «Мир без границ» по развитию физической культуры, спорта и творчества среди инвалидов.

Всего было разыграно 10 комплектов наград среди мужчин и женщин в различных функциональных классах. Победители и призеры награждены кубками, медалями, грамотами и памятными подарками от компании «КТК-Р».

ООКК «Мир без границ» благодарит администрацию Абинского района, руководство и сотрудников отдела ФКиС Абинского района за большую помощь в проведении соревнований краевого уровня на высоком организационном уровне!

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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