Новости Спартакиады «Мир без границ» 2023 г.

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В минувшую субботу в Славянске-на-Кубани прошел VIIэтап спартакиады «Мир без границ» для спортсменов с ОВЗ. На соревнования по настольному теннису, организатором которых выступила ООКК «Мир без границ», приехали 138 участников с ограниченными возможностями здоровья из 15 муниципальных образований Краснодарского края.

Спортсмены соревновались в категориях ПОДА, спорт глухих и общие заболевания.

Настольный теннис по праву считается одной из самых популярных спортивных игр в мире, и это неспроста.Данный вид спорта не только полезен для здоровья, но и помогает развить многие личностные качества, которые каждому человеку очень пригодятся в неожиданных жизненных ситуациях. Это и быстрое принятие решения, и мгновенная реакция, и прекрасная спортивная форма игроков. Для людей с ограниченными возможностями здоровья это хорошая возможность, не изнуряя себя огромными физическими нагрузками, всегда оставаться в великолепной форме.

При поддержке компании «КТК-Р», администрации Славянского района, коллектива СШ «Триумф», «Юность», «Лидер» соревнования прошли на высоком организационном уровне.

Победители и призеры соревнований награждены медалями, грамотами и памятными подарками.