В Славянском районе полным ходом идет строительство тренажерного зала для подготовки гребцов

Депутат Госдумы Иван Демченко сообщил в соцсетях, что в Славянске-на-Кубани скоро появится очень интересный спортивный объект - тренажерный зал для физподготовки гребцов. Этот проект реализуется в рамках нацпроекта совместно с краевым бюджетом и стартовал в октябре текущего года.

На данный момент успешно завершены подготовительные работы, включая подключение к сетям электроснабжения, и начата планировка площадки, а также устройство фундамента основного здания.

Этот зал предназначен для тренировок детей, воспитанников отделения академической гребли. За годы существования отделения более 300 славянских спортсменов прошли обучение и подготовку здесь. Их успехи в спорте впечатляют: победительница первенства Мира 2015 года Олеся Захарова, победительница Всероссийской Спартакиады 2022 года Елизавета Ковина, победитель первенства Европы 2017 года Денис Рябчук, серебряный призер Кубка России Кристина Польщикова.

В новом тренажерном зале предусмотрены специальные тренажеры для гребцов, а также оборудование для занятий спортом всем желающим. Это откроет двери для всех граждан, кто желает улучшить свое физическое состояние и поддерживать активный образ жизни.

"Для реализации этого проекта приложены огромные усилия, и я уверен, что он станет еще одним спортивным центром Славянского района", - подчеркнул депутат Иван Демченко.