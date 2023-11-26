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Общественно значимый проект «Без срока давности» реализуется Краснодарским региональным отделением Российского военно-исторического общества совместно с Краснодарским краевым отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» на средства гранта в рамках конкурса «Гранты губернатора Кубани».

23 ноября в зале института культуры собрались не только студенты КГИК, но и представители 17 региональных отделений РВИО из Краснодарского края, а также курсанты Краснодарского университета МВД России.

Для них прошла презентация третьего тома книги-сборника «Кровавые страницы немецко-фашистской оккупации на Кубани: сборник документов и материалов о военных преступлениях нацистов против мирного населения Краснодарского края в 1942–1943 гг.».