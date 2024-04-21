Современный спортзал откроют в школе поселка Виноградный Крымского района

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В 2024 году для жителей поселка Виноградного Крымского района произойдет знаменательное событие – открытие спортивного зала на территории школы № 38. Общая стоимость работ – более 84 млн рублей, из которых 80 млн выделены из краевого бюджета, остальная часть – из местного.

Об этом сообщил глава Крымского района Сергей Лесь во время рабочей встречи с депутатом Государственной Думы Иваном Демченко в рамках региональной недели.

В настоящий момент строительные работы продолжаются, их должны завершить в ближайшие месяцы. Контроль за ходом работ осуществляет лично руководитель муниципалитета.

Современный спортивный зал будет иметь оборудованные раздевалки, душевые и тренерскую, а также все необходимое для полноценного занятия различными видами спорта.

«Благодаря федеральным и краевым государственным программам массовый спорт сегодня доступен всем школьникам и молодежи Кубани независимо от того, проживают ли они в миллионном Краснодаре или небольшом поселке", - отметил депутат Госдумы.