В поселке Виноградный Крымского района завершается строительство спортзала 

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Строительство современного спортивного зала на территории школы № 38 поселка Виноградный в Молдаванском сельском поселении Крымского района завершится уже в ближайшее время.

«Еще в январе мы обсуждали с главой муниципалитета Сергеем Лесь начало стройки, а сейчас ведутся внутренние работы и благоустройство прилегающей территории,»- сообщил в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Стоимость строительства - более 84 млн рублей, большая часть из которых поступила из краевого бюджета. Уже в этом просторный зал с оборудованными раздевалками и душевыми должен принять ребят, занимающихся самыми разными видами спорта.

"Так, благодаря инициированному Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальному проекту "Образование" школьникам всей страны – от мегаполисов до отдаленных поселков и хуторов – становятся доступными комфортные условия не только обучения, но и занятия спортом, досуга, полноценного развития как гармоничной и патриотически настроенной личности", - подчеркнул депутат Демченко.