Депутат Госдумы Иван Демченко: будущее формируем сегодня!

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Для развития парусного спорта в городе-курорте Анапа ведется работа не только силами местного актива. Депутат Госдумы Иван Демченко, Законодательное собрание края, мэрия города оказывают ощутимую помощь спортсменам.

Три года назад президент парусного спорта Анапы Андрей Жарычев обратился в общественную приемную партии «Единая Россия» и выразил инициативу возобновить парусный спорт в городе-курорте.

По поручению Ивана Ивановича Демченко выделен земельный участок для строительства школы, открыто отделение парусного спорта, проводятся соревнования.

Регата «Весенние паруса Анапы» стала центром притяжения для юных яхтсменов всей России.

Депутат регулярно осуществляет контроль за исполнением поручений, данных на приемах граждан. В ходе региональной недели ведется анализ выполненного объема работ.