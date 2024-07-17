В рамках региональной недели своими успехами с командой Демченко поделились в конно-спортивной школе Крымского района

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Здесь более 90 юных крымчан занимается олимпийским видом спорта. Благодаря личному вкладу депутата Госдумы Ивана Демченко здесь регулярно организуют соревнования с призовым фондом и обучение проводят на лучших лошадях.

С момента открытия в МБУ СШ «Крымская» отделения конного спорта прошло уже девять лет.

Дети занимаются ежедневно по дисциплинам «Выездка» и «Конкур». Допускаются с 10 лет. Занятия проводятся бесплатно.

За это время воспитанники школы неоднократно становились победителями и призёрами региональных состязаний.

Два спортсмена входят в состав сборной Краснодарского края по конному спорту.

Одна из титулованных пар - наездница Жозефина Толорая и лошадь по кличке Прибалтика- неоднократные призеры краевых соревнований.

Иван Демченко активно участвует в становлении талантов в районах своего избирательного округа.