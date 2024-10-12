Спартакиады «Мир без границ» для особенных спортсменов продолжилась после летнего перерыва.

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Соревнования по бадминтону в рамках VI этапа спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» для особенных спортсменов прошли в Абинске в минувшую субботу. Организатором выступает общественная организация Краснодарского края "Мир без границ", лидером которой является Владимир Синяговский.

В соревнованиях приняли участие 67 спортсменов из 12-ти муниципальных образований края. Участники разыграли 10 комплектов наград в пяти категориях.

Список победителей и призеров опубликован на страницах ООКК «Мир без границ» в ВК и ОК. По завершению соревнований все спортсмены получили памятные подарки от компании «КТК-Р».

Организатор спартакиады, краевая общественная организация «Мир без границ» по содействию в развитии физической культуры, спорта и творчества среди инвалидов, благодарит депутата Госдумы Ивапа Демченко, администрацию Абинского района, отдел спорта и сотрудников СШ «Юность» за оказанную помощь в организации и проведении VI этапа спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ».