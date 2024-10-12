/Спорт и туризм/

Спартакиады «Мир без границ» для особенных спортсменов продолжилась после летнего перерыва.

Соревнования по бадминтону в рамках VI этапа спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» для особенных спортсменов прошли в Абинске в минувшую субботу. Организатором выступает общественная организация Краснодарского края "Мир без границ", лидером которой является Владимир Синяговский.

В соревнованиях приняли участие 67 спортсменов из 12-ти муниципальных образований края. Участники разыграли 10 комплектов наград в пяти категориях.

Список победителей и призеров опубликован на страницах ООКК «Мир без границ» в ВК и ОК. По завершению соревнований все спортсмены получили памятные подарки от компании «КТК-Р».

Организатор спартакиады, краевая общественная организация «Мир без границ» по содействию в развитии физической культуры, спорта и творчества среди инвалидов, благодарит депутата Госдумы Ивапа Демченко, администрацию Абинского района, отдел спорта и сотрудников СШ «Юность» за оказанную помощь в организации и проведении VI этапа спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ».

Просмотров: 10 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Добавить комментарий

Последние новости

Участники СВО из Абинского района получили средства радиоэлектронной борьбы 

Двум жителям Темрюкского района присвоено звание "Почетный житель"

Более трех тысяч детей из новых регионов отдохнули в Анапе – депутат Демченко

Работа депутата Госдумы Ивана Демченко в Абинском районе продолжается

10 октября депутат Госдумы Иван Демченко свой рабочий день провел в Абинском районе. 