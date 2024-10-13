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Более трех тысяч детей из новых российских регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в этом году отдохнули на золотых пляжах Анапы.

Всего же за этот курортный сезон в Анапе отдохнули около ста тысяч мальчишек и девчонок со всей страны. Некоторые ребята остаются здесь и на осенних сменах.

Как сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко, большинство юных соотечественников из новых регионов были размещены в здравницах "Аврора", "Смена" и "Зори Анапы".

"Ребята не только купались в Черном море и загорали, но и участвовали в увлекательных творческих занятиях спортивных соревнованиях, патриотических акциях, выезжали на экскурсии", - добавил политик.

Такой отдых оказался очень важным и показал ребятам из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей разительную разницу между большой и любящей Родиной и киевским неонацистским режимом: если последний обстреливает их дома и убивает мирных жителей, Россия с готовностью приняла соотечественников, разместив их в лучших здравницах и организовав яркий полезный досуг.