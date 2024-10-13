Центр тренировок академической гребли открыли в Славянске-на-Кубани

/Спорт и туризм/

Центр для тренировок воспитанников отделения академической гребли спортивной школы «Изумруд» по улице Набережной в Славянске-на-Кубани принял первых воспитанников. Новая площадка для тренировок появилась благодаря реализации "Народной программы" партии «Единая Россия». Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Среди воспитанников заслуженного тренера России Валентина Стуклова есть победители и призеры всероссийских и краевых соревнований по академической гребле. Теперь они смогут заниматься в комфортных условиях на современном оборудовании и тренажерах, благоустроена и прилегающая к Центру территория.

"Уверен, благодарные юные спортсмены еще не раз порадуют высокими результатами по академической гребле!", - подчеркнул депутат Иван Демченко.