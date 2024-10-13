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Центр тренировок академической гребли открыли в Славянске-на-Кубани

Центр для тренировок воспитанников отделения академической гребли спортивной школы «Изумруд» по улице Набережной в Славянске-на-Кубани принял первых воспитанников. Новая площадка для тренировок появилась благодаря реализации "Народной программы" партии «Единая Россия». Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

 

Среди воспитанников заслуженного тренера России Валентина Стуклова есть победители и призеры всероссийских и краевых соревнований по академической гребле. Теперь они смогут заниматься в комфортных условиях на современном оборудовании и тренажерах, благоустроена и прилегающая к Центру территория. 

"Уверен, благодарные юные спортсмены еще не раз порадуют высокими результатами по академической гребле!", - подчеркнул депутат Иван Демченко.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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