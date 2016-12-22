Команда лидера сборной России по плаванию Ефимовой может провести сборы в Крыму и Сочи

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Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова в составе команды Efimova Team может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 году.

"Мы рассматриваем в качестве места для сбора Сочи, где есть отличная база на Красной Поляне, - сказала Ефимова. - Я там еще ни разу не была, но всем коллегам очень там понравилось. Рассматриваем и Крым, где также хорошая база. Я не могу тренироваться в Москве, у меня шаткое здоровье, хочется в открытый бассейн и чтобы воздух был чистый".

"Все эти сборы мы планируем на весну, поскольку сейчас холодно и в открытом бассейне можно простудиться", - уточнила спортсменка.

Ранее сообщалось, что в состав команды Efimova Team войдут Ефимова и Никита Лобинцев, а также ряд других российских пловцов. Первый сбор команды должен пройти в январе в Австралии.

Источник: tass.ru