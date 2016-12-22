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Невинномысские гимнастки взяли первенство края по художественной гимнастике «Зимняя сказка».

В соревнованиях, которые проводились по правилам олимпийского цикла 2017-2020 гг., принимали участие сильнейшие гимнастки городов Ставропольского края. Программа первенства включала в себя индивидуальные выступления и групповые упражнения в различных спортивных разрядах.

«Сборная Невинномысска заняла первое место в групповых упражнениях, а также вошла в резерв сборного состава Ставропольского края по художественной гимнастике», — рассказала начальник информационно-аналитического отдела администрации города Невинномысска Ставропольского края Марина Шихова.

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, грамотами, медалями регионального министерства физической культуры и спорта и памятными призами федерации художественной гимнастики Ставропольского края.

Новогоднее первенство Ставропольского края по художественной гимнастике «Зимняя сказка» проводилось в целях популяризации и развития художественной гимнастики, повышения спортивного мастерства спортсменок и отбора сильнейших гимнасток для участия в первенстве СКФО и II этапе VIII летней спартакиады учащихся России 2017 года.

Источник: yuga.ru