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Невинномысские гимнастки взяли первенство края по художественной гимнастике

Невинномысские гимнастки взяли первенство края по художественной гимнастике «Зимняя сказка».

В соревнованиях, которые проводились по правилам олимпийского цикла 2017-2020 гг., принимали участие сильнейшие гимнастки городов Ставропольского края. Программа первенства включала в себя индивидуальные выступления и групповые упражнения в различных спортивных разрядах. 

«Сборная Невинномысска заняла первое место в групповых упражнениях, а также вошла в резерв сборного состава Ставропольского края по художественной гимнастике», — рассказала начальник информационно-аналитического отдела администрации города Невинномысска Ставропольского края Марина Шихова. 

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, грамотами, медалями регионального министерства физической культуры и спорта и памятными призами федерации художественной гимнастики Ставропольского края.

Новогоднее первенство Ставропольского края по художественной гимнастике «Зимняя сказка» проводилось в целях популяризации и развития художественной гимнастики, повышения спортивного мастерства спортсменок и отбора сильнейших гимнасток для участия в первенстве СКФО и II этапе VIII летней спартакиады учащихся России 2017 года. 

Источник: yuga.ru

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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