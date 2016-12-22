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/Спорт и туризм/

Гандбольная команда «Кубань» обыграла ижевский «Университет»

Гандбольный клуб «Кубань» 22 декабря на выезде выиграл у «Университета» из Ижевска.

Матч чемпионата России состоялся в Ижевске.

В первом тайме лидировали гости — 10:19. Во второй половине игры «Кубань» укрепила свои позиции — 15:18. Игра завершилась со счетом 25:37.

Самым результативным игроком в кубанской команде оказалась Оксана Свитанько, забросившая семь мячей. Еще шесть мячей на счету краснодарской гандболистки Виктории Жилинскайте.

Следующий матч «Кубань» проведет 25 декабря на выезде в Уфе. Гандболистки встретятся с «Уфой-Алисой», сообщает пресс-служба ГК «Кубань».

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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