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/Спорт и туризм/

ISU отобрал у России финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту

Международный союз конькобежцев (ISU) перенес финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту из России из-за доклада Макларена.

«Совет ISU принял решение перенести этап Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года, в другую страну. Новое место проведения будет объявлено позднее», — говорится в заявлении организации.

Уточняется, что основанием для такого решения стали данные из второй части доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, содержащего «значительное количество важных доказательств и неопределенность, связанную с участием спортсменов». По мнению ISU, в этих условиях внимание будет сфокусировано не на спорте, а на взаимных упреках и обвинениях.

Кроме того, совет союза принял во внимание призыв Международного олимпийского комитета к международным спортивным федерациям заморозить подготовку к проведению в России крупных международных соревнований по зимним видам спорта.

Источник: yuga.ru

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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