В России предложили страховать международные турниры на случай отмены

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал учесть опыт отмены проведения в России крупных международных соревнований и в будущем составлять договоры на их проведение с учётом финансовой ответственности за их отмену.

"Отмена соревнований на территории нашей страны - это очень плохо. Это надуманно и ни чем не обоснованно. При подписании договоров федерациям нужно предусматривать вопрос страхования, а также меры финансовой ответственности за отмену", - сказал Мутко на коллегии министерства спорта РФ в пятницу.

После обнародования второй части доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте стало известно, что чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года перенесен из Сочи в немецкий Кенигзее. 21 декабря Союз биатлонистов России отказался от проведения в Тюмени этапа Кубка мира, а Международный союз конькобежцев принял решение перенести в другую страну финал Кубка мира, который должен был состояться в Челябинске.

Причинами переноса стало нежелание многих иностранных спортсменов приезжать в Россию на соревнования из-за опасений возможных махинаций при допинг-контроле. Российская антидопинговая система не работает из-за лишения аккредитации ВАДА, этим вопросом на соревнованиях занимаются международные федерации и другие иностранные организации.

Источник: interfax.ru