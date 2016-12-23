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/Спорт и туризм/

В Краснодаре пройдут краевые соревнования среди детей по плаванию

В Краснодаре 23–24 декабря пройдут детские краевые соревнования по плаванию «Новогодние старты».

В турнире примут участие 320 спортсменов. Бороться за награды будут пловцы в возрасте от семи до десяти лет. Медали разыграют в четырех видах программы: плавание на спине, кроллем, брассом и баттерфляем на дистанциях 50 и 100 м.

Участники также поборются за медали в эстафетах. По итогам турнира самым сильным спортсменам вручат значки кандидатов в мастера спорта.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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