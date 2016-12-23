Россия лишилась этапов Кубков мира по биатлону и по конькобежному спорту

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Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове, которые должны были состояться в 2017. Об этом Союз биатлонистов России уведомил Международный союз биатлонистов (IBU) на заседании 22 декабря.

Поводом для таких решений стала публикация второй части доклада ВАДА о допинге в российском спорте. IBU также отстранил двух российских биатлонистов, еще 29 спортсменов будут дополнительно проверены. Имена подозреваемых в применении допинга биатлонистов не называются.

Запланированный на март 2017 года финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске также отменен по рекомендации Международного олимпийского комитета. Об этом «Р-Спорт» рассказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

«Это первый важный шаг Союза биатлонистов России, который показал IBU и всему спортивному миру, что ситуацию воспринимают со всей серьезностью. Это позволит международному сообществу биатлонистов сосредоточиться только на биатлоне во время мероприятий», — заявил президент IBU Андерс Бессеберг (англ.яз.). Международный союз биатлонистов

Ранее сборные Чехии и Норвегии заявляли, что не поедут на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень в связи с публикациями о допинге.

Вторая часть доклада комиссии юриста Ричарда Макларена о допинге в России была опубликована 9 декабря, документ был посвящен преимущественно зимним видам спорта и, в частности, Олимпиаде в Сочи. По словам Макларена, в допинговую схему были вовлечены более тысячи российских спортсменов.

После публикации доклада Россия лишилась чемпионата мира по бобслею, который собрались бойкотировать сразу несколько иностранных команд. Первенство перенесли из Сочи в немецкий Кенигзее.

Источник: meduza.io