В горах Сочи официально открыли сезон зимнего отдыха

/Спорт и туризм/

В горах Сочи 24 декабря официально стартовал сезон зимнего отдыха. Об этом заявил заместитель главы курорта Олег Ясюк.

Сезон зимнего отдыха в горах Сочи официально объявлен открытым. В новогодние праздники на склонах сочинской Красной Поляны ждут до 600 тыс. туристов, сообщил на церемонии открытия сезона на курорте "Роза Хутор" заместитель главы Сочи Олег Ясюк.

"В этом году Сочи уже принял более 5 млн человек. И мы ждем 600 тыс. туристов только на зимние каникулы, мы готовы всех принять и будем им рады", - отметил вице-мэр города-курорта.

Следить, чтобы гостям горнолыжного комплекса "Роза Хутор" было комфортно и удобно, будет новый бургомистр комплекса, которого каждый год по традиции общим голосованием выбирают сами туристы. В сезоне 2016-2017 эту почетную должность будет исполнять гимнастка Светлана Хоркина. Она сменила на посту прежнего главу зимнего сезона - диджея Smash, до которого курортом управляли хоккеист Владислав Третьяк, боксер Николай Валуев, конькобежка Светлана Журова и актер Александр Носик.

"Я очень счастлива стать традицией этого курорта. Поверьте, мы с вами проведем шикарные каникулы и хорошее время", - пообещала туристам спортсменка.

Первые - тестовые - катания на склонах Красной Поляны начались в этом году задолго до официального старта сезона зимних забав, с 7 декабря. В преддверии новогодних праздников свои трассы для туристов открыли все три крупных краснополянских горных курорта: "Горки Город", "Роза Хутор" и "Газпром".

Источник: tass.ru