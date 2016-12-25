Хоккеисты «Сочи» обыграли московское «Динамо»

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Хоккейный клуб «Сочи» 24 декабря дома одержал победу над московским «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1). В составе хозяев шайбы забросили Андре Петерссон, Ренат Мамашев Павел Падакин и Евгений Скачков, который оформил дубль. У «Динамо» отличились Артем Федоров, Максим Карпов и Денис Кокарев.

«Сочи» одержал первую победу в пяти последних играх. В следующем матче 28 декабря «леопарды» дома сразятся с московским «Спартаком».

Источник: yuga.ru