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Хоккеисты «Сочи» обыграли московское «Динамо»
Хоккейный клуб «Сочи» 24 декабря дома одержал победу над московским «Динамо».
Встреча завершилась со счетом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1). В составе хозяев шайбы забросили Андре Петерссон, Ренат Мамашев Павел Падакин и Евгений Скачков, который оформил дубль. У «Динамо» отличились Артем Федоров, Максим Карпов и Денис Кокарев.
«Сочи» одержал первую победу в пяти последних играх. В следующем матче 28 декабря «леопарды» дома сразятся с московским «Спартаком».
Источник: yuga.ru
Категория: Новости / Спорт и туризм