Гандбольная «Кубань» в гостях обыграла «Уфу-Алису»

/Спорт и туризм/

Гандбольный клуб «Кубань» 25 декабря на выезде обыграл «Уфу-Алису».

Матч чемпионата России состоялся в Уфе.

На перерыв команды ушли со счетом 9:18. Второй тайм завершился тоже в пользу «Кубани» — 10:19. Итог игры — 19:37.

Краснодарская гандболистка Виктория Жилинскайте стала самой результативной в составе «желто-зеленых». Она забросила девять мячей.

«Кубань» завершила первый круг ЧР на четвертом месте.

Следующий матч краснодарская команда проведет 7 января. В рамках группового этапа Кубка ЕГФ в Краснодаре она примет венгерский «Альба Фехервар», сообщает пресс-служба ГК «Кубань».

Источник: kuban24.tv