В РФ предложили штрафовать гостиницы за обман клиентов

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Премьер-министр Дмитрий Медведев предлагает повысить ответственность за завышение "звездности" гостиниц как для них самих, так и для должностных лиц.

Правительство провело последнее в этом году заседание. Оно совпало с днем траура по жертвам авиакатастрофы над Черным морем, в результате которой погибли 92 человека. "От имени правительства Российской Федерации хотел бы еще раз выразить соболезнования родным и близким погибших", - сказал глава кабмина, попросив почтить память жертв трагедии.

- Конечно, мы окажем всю необходимую поддержку семьям погибших, - заверил он.

Эта работа активно ведется уже сейчас. Министр транспорта Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по оказанию помощи, как раз в понедельник утром вернулся из Сочи. На месте крушения самолета, доложил он, работают 3500 человек, 39 кораблей и катеров, 135 водолазов, 7 глубоководных аппаратов. "Поскольку в районе крушения сильные течения в сторону Абхазии и в связи с этим достаточно большой разброс обломков самолета, то по поручению президента и премьер-министра Республики Абхазия привлечена группировка чрезвычайных сил Абхазии", - сообщил Соколов.

Дмитрий Медведев попросил по мере появления новых результатов докладывать о ходе работы правкомиссии и переключил внимание коллег к основной повестке дня.

Правительство на последнем в этом году заседании рассмотрело законопроект о совершенствовании правового регулирования деятельности по оказанию гостиничных услуг. "Вводится обязательная классификация гостиниц по уровню сервиса, чтобы те, кто путешествуют по нашей стране, отдыхают на курортах, могли рассчитывать на услуги, которые адекватны заплаченным деньгам, и прекратилась практика, когда сами гостиницы приукрашивают действительность: те звезды, которые рисуют, абсолютно не совпадают с реальным положением дел, с общепринятой в мире практикой", - подчеркнул глава кабинета министров.

Обязательная классификация будет проходить в несколько этапов. Для гостиниц и других средств размещения с номерным фондом более 50 номеров требования вступят в силу с 1 января 2018 года, с количеством номеров больше 15, но меньше 50 - с 1 января 2019 года, а с 1 января 2020 года - для остальных гостиниц.

Классификацией гостиниц займутся специально аккредитованные организации, а нарушителям, которые станут работать без свидетельств или обманывать клиентов о "звездности" гостиниц, предусмотрены штрафы. И прописанные в законопроекты штрафы Дмитрию Медведеву показались недостаточными. "Какую гостиницу можно напугать штрафом в 7 тысяч рублей, я не знаю, - обратил он внимание. - Надо посмотреть законопроект на предмет увеличения ответственности. Это все-таки ответственность, по сути, юридических лиц и должностных лиц".

- Наверное, есть смысл сделать эту ответственность более строгой. Тем более нам в 2018 году нужно принять большой поток туристов, к нам приедут люди, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу. Все должно быть безукоризненно, - подчеркнул он.

Кроме того, правительство в закрытом режиме рассмотрело проект государственного оборонного заказа на 2017 и на период 2018-2109 годов. "Мы знаем, в каком состоянии наши Вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс были некоторое время назад, сколько ресурсов, сколько сил было потрачено на восстановление боевого потенциала армии, оборонной промышленности. Сегодня можно говорить с уверенностью о хороших результатах этой работы", - считает премьер. Наглядным доказательством этого - действия российских Вооруженных сил в Сирии и успешное проведение серии масштабных учений.

Это доказывает, что оборонно-промышленный комплекс страны способен создавать и поставлять армии новые виды вооружений. "Такая система гособоронзаказа сохранится и в дальнейшем. Надеюсь, что все участники данного процесса понимают степень важности выполнения государственного оборонного заказа", - добавил Дмитрий Медведев.

Источник: rg.ru