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/Спорт и туризм/

В Краснодаре прошел турнир среди женских молодежных волейбольных команд

В Краснодаре в декабре состоялся турнир среди женских молодежных волейбольных команд «Золотая осень».

Обычно соревнования проходят в сентябре, по определенным причинам в этом году их пришлось перенести. Проводится турнир уже более 30 лет волейбольным клубом «Динамо». «Золотая осень» — это хороший шанс проверить игровую форму дубля «бело-голубых». В этом году в турнире приняли участие четыре команды, три из них представляли Краснодар: молодежка «Динамо», студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма и команда любителей «Мегаспорт». Четвертым участником соревнования стала сборная Донецкой Народной Республики. Именно гости турнира и завоевали первое место.  

«Получили приглашение от волейбольного клуба "Динамо" и решили принять участие. Обычно задачи ставим максимальные — побеждать, конечно. И вот получилось, неожиданно, но получилось», — сказал главный тренер сборной Донецкой Народной Республики Юрий Холод. 

Второй стала команда «Мегаспорт». Хозяйки турнира заняли лишь третье место.  

«Естественно, расстроены. Это игра, и хотелось бы выигрывать, но ради этого мы и тренируемся — чтобы побеждать, выигрывать. Но волейбол, к сожалению или к радости, — это та игра, в которой нет ничьей, здесь либо проигрывают, либо выигрывают», — рассказал старший тренер молодежного клуба ЖВК «Динамо» Евгений Лонин. 

Впереди у дубля «бело-голубых» теперь работа над ошибками: 18 января краснодарки начнут 3-й тур чемпионата России среди молодежных команд.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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