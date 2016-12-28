РУСАДА обвинило The New York Times в искажении слов своего руководителя о системе применения допинга

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В ответ на публикацию в газете The New York Times РАА «РУСАДА» заявляет, что слова и.о. Генерального директора А.А. Анцелиович были искажены и вырваны из контекста.

В ходе беседы А.А. Анцелиович и журналисткой Ребеккой Руиз и.о. Генерального директора было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов «государственная система допинга» и использовал словосочетание «институциональный заговор», исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны.

«К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство «РУСАДА» признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России.» - сообщается на сайте «РУСАДА»

«РУСАДА» подчёркивает, что не имеет полномочий на признание либо отрицание подобного факта. Расследованием по данному делу занимается Следственный комитет Российской Федерации. Кроме того представители «РУСАДА» убеждены, что у каждого обвиняемого спортсмена есть неотъемлемое право возражать на предъявленные обвинения.

Ричард Макларен представил два доклада, в которых говорится о повсеместном применении допинга в российском спорте. По итогам расследования эксперт пришел к выводу, что к сокрытию допинг-проб причастны российские спортивные чиновники. Россия отвергает подозрения в том, что система применения допинга была создана при государственной поддержке.

Источник: rusada.ru