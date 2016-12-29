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/Спорт и туризм/

В Кавказском заповеднике открыли зимний пеший маршрут

В Кавказском заповеднике в декабре открыли экскурсионный маршрут «Зимний Абаджеш».

Он подходит для посещений пешком (на лыжах и снегоступах) и снегоходной технике.

Специалисты провели разметку нитки маршрута, установили указатели, обустроили места отдыха. Для безопасности туристам рекомендут двигаться по маршруту, отмеченному на местности вешками, специально накатанному и проложенному в обход карстовых впадин и опасных форм рельефа.

«Движение автомобилей по плато Лагонаки в бесснежный период является серьезным негативным фактором. Машины, квадроциклы нарушают травянистый и почвенный покров, что в свою очередь вызывает мощную эрозию, предотвратить которую практически невозможно. В этой связи Кавказский заповедник строго ограничивает проезд такой техники на плато. Движение же снегоходов по толстому слою снега не приносит никакого ущерба, позволяя посетителям легко и быстро добраться к самым отдаленным и красивым местам  Лагонакского нагорья», — сообщает пресс-служба заповедника.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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