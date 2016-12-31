Медведев проведет совещание в Сочи по использованию олимпийских объектов

/Спорт и туризм/

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 5 января в Сочи осмотрит горнолыжный курорт "Горки-город" на территории Красной Поляны, а также проведет совещание, которое будет посвящено использованию олимпийских объектов. Об этом сообщила пресс-секретарь главы кабинета министров Наталья Тимакова.

Как рассказал ранее журналистам сам премьер-министр, часть новогодних каникул он планирует провести в Сочи, катаясь на лыжах, а с 5 января приступит к работе. "На 5 января у меня совещание в Сочи намечено, оно будет посвящено олимпийскому наследию. Там много чего можно унаследовать. Каждый раз туда приезжаю, что бы ни говорили про нашу Олимпиаду, все же испытываю чувство гордости за то, что все это так выглядит, и за те результаты, которые были достигнуты", - сказал Дмитрий Медведев.

Источник: tass.ru