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У фигуристки Аделины Сотниковой могут забрать золотую медаль сочинской олимпиады

Российская спортсменка Аделина Сотникова может лишиться золотой медали, полученной на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году в произвольной программе женского одиночного фигурного катания. Как сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport, это связано с подтасовками данных о допинг-пробах.

Якобы фамилия Сотниковой упоминается в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена относительно подмены анализов российских спортсменов для сокрытия якобы имевших место фактов употребления допинга.

С пробой Аделины Сотниковой могли быть произведены манипуляции. Также упоминаются имена фигуристок Татьяны Волосожар и Ксении Столбовой, что может поставить под сомнение "золото" России в командном турнире и парном катании.

Сотникова - первая и единственная в советской и российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании. Поэтому медаль в Сочи является памятной не только для самой девушки, но и всей страны в целом.

Вечером 22 декабря стало известно, что IBU временно отстранил от соревнований двух спортсменов из России. Их имена не назывались. До этого IBU получил от WADA список с фамилиями россиян, подозреваемых в употреблении допинга. В отношении 29 российских биатлонистов было начато официальное расследование.

Кроме того, этап кубка мира по биатлону, который должен был проходить в Тюмени 9-12 марта 2017 года, был отменен.Также Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти с 10 по 12 марта 2017 года в Челябинске.

Источник: znak.com

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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