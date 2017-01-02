В Анапе проходит футбольный турнир памяти Ивана Винюкова

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Сегодня в школе № 1 стартовало первенство города-курорта среди юношей 2002-2003 годов рождения по мини-футболу на призы администрации Витязевского сельского округа, посвященное памяти Ивана Винюкова. Соревнования более 20 лет собирают лучших футболистов Анапы.

Иван Кириллович Винюков прославил село Витязево более 50 лет назад. В 1962 году витязевская команда вновь стала чемпионом Краснодарского края, возглавлял её в то время И.К. Винюков. Он не был коренным витязевцем: приехал в село после того, как закончил выступать за команды мастеров. В своё время Винюков играл в донецком «Шахтёре», выходил на поле вместе с известными в те годы футболистами Акимовым, Сальниковым и другими. Потом Иван Кириллович окончил отделение физвоспитания Коломенского педагогического института и школу тренеров.

Тот краевой чемпионат стал нелёгким для витязевцев. Но наши земляки всех одолели и заслуженно победили. В то время ещё не было видеокамер, но самые красивые годы надолго остались в памяти болельщиков. Так, многие витязевцы помнят матч на кубок края 1963 года между поселковой командой и краснодарским «Динамо». Это был поединок равных соперников. Долгое время никто не мог открыть счёт. Наконец, это сделал Винюков. Очевидцы утверждают, что это был гол-красавец, забитый хлёстким ударом в «девятку».

Иван Кириллович играл не только сам, но и учил футбольному мастерству местных мальчишек. Он воспитал не одно футбольное поколение. В числе его воспитанников Д. Караманов, В. Ледвягин, Л. Кукко и многие другие.

Ивана Кирилловича уже нет с нами, но его благодарные воспитанники не забыли о нём и проводят футбольные турнира памяти Винюкова.

Источник: Пресс-служба администрации города Анапа