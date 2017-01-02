Формула1. Даниил Квят: «Сильного отставания в области двигателя больше не будет»

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Пилот «Торо Россо» Даниил Квят считает, что переход итальянской команды в 2017 году к новейшей версии двигателя «Рено» положит конец «сильному отставанию» в технической области, которое наблюдалось в прошедшем сезоне из-за того, что конюшня использовала устаревшие моторы «Феррари».

«Двигатель «Феррари» был достаточно надежный и эффективный. Команда знала, что в последних гонках сезона-2016 ей придется непросто из-за того, что он больше не дорабатывается. Но в этом году мы получим самую последнюю спецификацию «Рено», так что, конечно, сильного отставания больше не будет.

Впрочем, мы все равно не можем значительно влиять на двигатель, поэтому будем активнее работать над вещами, которые можем улучшить – над шасси и шинами», – цитирует Квята F1i.

Источник: https://www.sports.ru