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Результаты перепроверки проб россиян с ОИ в Сочи будут через два месяца

Результаты перепроверки допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи будут известны через один-два месяца, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хейберг.

МОК 23 декабря открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи. Также было объявлено, что будут перепроверены пробы всех россиян, выступавших на Олимпиадах 2010, 2012 и 2014 годов. Ранее в декабре была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, в которой говорилось о системе манипуляций с допинг-пробами в российском спорте, в том числе и на домашних для россиян Играх в Сочи.

"Мы назначили комиссию, чтобы перепроверить пробы каждого российского спортсмена с Игр в Сочи. Это должно произойти быстро, так как в 2018 году будет Олимпиада в Пхенчхане, и все должны знать, что происходит", - сказал Хейберг, которого цитирует NRK.

Хейберг добавил, что результаты перепроверки должны быть в распоряжении МОК относительно быстро - "в течение одного-двух месяцев".

Источник: rsport.ru

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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Результаты перепроверки проб россиян с ОИ в Сочи будут через два месяца