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/Спорт и туризм/

Благотворительный матч с участием звезд российского хоккея пройдет в Сочи

Матч состоится в Сочи сегодня 3 января.

Ожидается, что в благотворительном матче, который пройдет на горнолыжном курорте «Роза Хутор», примут участие легендарные спортсмены, двукратные Олимпийские чемпионы Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Вячеслав Фетисов и Александр Якушев, Олимпийские чемпионы Игорь Болдин и Александр Могильный, чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Павел Буре.

Средства, вырученные от продажи билетов, будут перечислены в Сочинский детско-юношеский центр по зимним видам спорта, на приобретение оборудования для юных горнолыжников и сноубордистов.

Источник: yugopolis.ru

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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