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/Спорт и туризм/

В Сочи состоится третий этап серии регат Sochi Winter Cup

В порту «Имеретинский» с 6 по 8 января пройдет третий этап серии регат Sochi Winter Cup.

Гонки будут проходить на парусных яхтах класса GP26. По результатам первых двух этапов лидирует команда «Правый галс». Всего планируется провести шесть этапов регаты. Программа регаты включает три дня гонок на морской акватории, семинары и мастер-классы по парусному спорту.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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