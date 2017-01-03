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Комличенко возвращается в «Краснодар» из «Слована»
Нападающий Николай Комличенко возвращается в «Краснодар» из либерецкого «Слована».
Футболист выступал за чешский клуб на правах аренды. «Краснодар» решил вернуть нападающего и заключить с ним новый контракт на 4,5 года.
– Все в завершающей стадии. Вылетаю сегодня в Чехию отдать последние бумаги, после чего, наверное, все завершится.
– Довольны таким поворотом в карьере?
– Доволен тем, что «Краснодар» решил меня вернуть, что клуб заинтересован в этом. Теперь все зависит от меня. Будем доказывать, приносить пользу команде, – сказал футболист.
Нападающий заигран в Лиге Европы за «Слован» и не сможет выступать за «Краснодар» в этом турнире.
Источник: https://www.sports.ru
Категория: Новости / Спорт и туризм