Комличенко возвращается в «Краснодар» из «Слована»

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Нападающий Николай Комличенко возвращается в «Краснодар» из либерецкого «Слована».

Футболист выступал за чешский клуб на правах аренды. «Краснодар» решил вернуть нападающего и заключить с ним новый контракт на 4,5 года.

– Все в завершающей стадии. Вылетаю сегодня в Чехию отдать последние бумаги, после чего, наверное, все завершится.

– Довольны таким поворотом в карьере?

– Доволен тем, что «Краснодар» решил меня вернуть, что клуб заинтересован в этом. Теперь все зависит от меня. Будем доказывать, приносить пользу команде, – сказал футболист.

Нападающий заигран в Лиге Европы за «Слован» и не сможет выступать за «Краснодар» в этом турнире.

Источник: https://www.sports.ru