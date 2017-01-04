От соревнований отстранен скелетонист Александр Третьяков. Он завоевал золото в Сочи

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Олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер Игр Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова временно отстранены от соревнований по решению Международной федерации бобслея и скелетона (ИБСФ). Об этом сообщила пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.

"Третьяков, Никитина, Потылицына и Орлова отстранены от участия в соревнованиях до 19 января в соответствии с антидопинговыми правилами", - заметила Макарова.

Основанием для отстранения стало расследование Международного олимпийского комитета в отношении 28 россиян, якобы причастных к нарушению антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи.

Отстраненные скелетонисты лишены возможности выступить на двух ближайших этапах Кубка мира в немецких Альтенберге (6-7 января) и Винтерберге (14-15 января). После двух прошедших этапов Третьяков является лидером Кубка мира.

Источник: tass.ru