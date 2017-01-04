Из-за допинга мировые рекорды в легкой атлетике предложили обнулить

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Глава Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло предложил президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу обнулить все мировые рекорды в этом виде спорта. Текст открытого письма размещен во вторник, 3 декабря, на сайте AIPS.

«Если борьба с допингом зашла так далеко, как дела обстоят сейчас, то я думаю, что настал тот момент, когда нужно закрыть книгу мировых рекордов в легкой атлетике и открыть новую», — считает Мерло.

По его словам, это необходимо в связи с тем, что множество олимпийских чемпионов и рекордсменов были лишены своих наград из-за допинга. «Было бы здорово начать новую эру в легкой атлетике, которая даст новую надежду будущим поколениям», — говорится в письме.

В январе 2016 года с аналогичным предложением выступил президент Федерации легкой атлетики Великобритании Эд Уорнер.

Источник: lenta.ru