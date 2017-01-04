«Сочи» на выезде обыграл ХК «Автомобилист»

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Хоккейный клуб «Сочи» 4 января на выезде одержал победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в ледовом дворце спорта «Уралец».

Сочинцы открыли счет на пятой минуте, очко принес Алексей Пепеляев. Спустя минуту шайбу в ворота хозяев отправил Бен Максвелл. В начале второго периода «леопарды» снова дважды забили: очки на счету Андрея Костицына и Эрика О'Делла. К концу второго игрового отрезка в ворота «Автомобилиста» отправилась пятая шайба, автором которой стал Егор Морозов.

Последнюю шайбу этого матча забили екатеринбуржцы, однако победа все равно осталась за «леопардами». Итог игры — 1:5.

Следующий матч сочинцы снова проведут на выезде, 6 января команда встретится с «Барысом».

Источник: kuban24.tv