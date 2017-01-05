Сборная РФ по хоккею проиграла США в полуфинале молодежного ЧМ

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Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде США в полуфинале чемпионата мира в Канаде.

Российская команда уступила американцам в серии послематчевых буллитов с общим счетом 3:4.

Основное время и дополнительное в формате «4 на 4» завершились вничью — 3:3. По регламенту соревнований в плей-офф каждая команда должна была выполнить по пять буллитов, после чего серия продолжается до первого промаха.

В составе россиян шайбы забросили Кирилл Капризов и Денис Гурьянов.

Матч за бронзовые медали сборная России проведет 5 января. Соперник молодежки станет команда Швеции, сообщает пресс-служба Федерации хоккея РФ.

Хоккеисты молодежной сборной России 2 января разгромили сборную Дании в четвертьфинальном матче и вышли в полуфинал ЧМ.

Источник: kuban24.tv