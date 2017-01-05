Курс валют
60.66
63.81
/Спорт и туризм/

Российская биатлонистка получила право выступать за Южную Корею

Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова получила гражданство Южной Кореи, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда содействия развитию спорта имени заслуженного тренера СССР В.Н. Бучина.

"Появилась официальная информация, что Екатерине удалось уладить все необходимые дела, и теперь спортсменка будет представлять Южную Корею на международных стартах", - говорится в сообщении.

Екатерина Аввакумова - неоднократная победительница этапов Кубка России, чемпионка России и мира, серебряный призер Универсиады.

Аввакумова — не единственная российская биатлонистка, принявшая гражданство Южной Кореи. В начале 2016 года получила право выступать за Южную Корею Анна Фролина (Булыгина). На этапе Кубка мира в ноябре 2016 года она заняла 38 место — наивысшее достижение для Южной Кореи в биатлоне.

Помимо Фролиной за Южную Корею выступает биатлонист Александр Стародубец, а также ожидает получения гражданства Тимофей Лапшин, неоднократный медалист этапов Кубка мира.

В 2018 году в южнокорейском Пхенчхане пройдут зимние Олимпийские игры.

Источник: interfax.ru

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Просмотров: 76 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Форвард женской сборной России: «Нравятся удар Роналду, дриблинг Месси, а эталон нападающего – Златан»

Полузащитник «Краснодара» Куасси проходит медосмотр в «Селтике»

Белоруссия повысила тарифы на транзит нефти по территории страны

Пять полезных завтраков

400 школьников, отличившихся в 2016 году, получили новогодний подарок от главы города-героя