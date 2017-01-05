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Форвард женской сборной России: «Нравятся удар Роналду, дриблинг Месси, а эталон нападающего – Златан»

Форвард женской сборной России Надежда Карпова рассказала о своих симпатиях в мужском футболе.

– С кого в мировом футболе берешь пример? Чей стиль игры нравится?

– Если честно, то ни с кого. Просто смотрю футбол, и у каждого чему-то учусь. Если какой-то технический элемент или решение какое-то понравится, не важно, кто это сделал. А так ничьи движения не копирую.

Нравится пластика Неймара, Роналдиньо и Златана. Удар Криштиану нравится и дриблинг Месси. Вообще эталон нападающего – это Златан, – сказала Карпова.

Источник: https://www.sports.ru/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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