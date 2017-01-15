Волейболисты «Динамо Краснодар» в гостях проиграли «Уралу»

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Мужская команда краснодарского волейбольного клуба «Динамо» 14 января на выезде уступила уфимскому «Уралу».

Матч мужской Суперлиги состоялся в Уфе.

В первом сете лидировали краснодарцы — 26:28. Однако в остальных трех частях игры преимущество было за хозяевами площадки — 25:15, 25:21, 25:19. Матч завершился со счетом 3:1.

«У нас не получился прием. Было много необоснованных потерь на подаче. В целом не справились с атакой. Всего 14 блоков поставил соперник, 13 своих ошибок. Это те очки, которых не хватило. За счет них мы могли догнать соперников, но не получилось», — сказал главный тренер мужской команды«Динамо Краснодар» Андрей Воронков.

Сейчас мужское «Динамо» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. На счету команды три очка в 15 проведенных играх, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

Источник: kuban24.tv