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ГК «Кубань» в матче Кубка ЕГФ проиграл французскому «Бресту»
Гандбольный клуб «Кубань» 14 января на гостевой площадке уступил «Бресту» из Франции.
Матч Кубка ЕГФ прошел во французском Бресте.
В первом тайме до 20-й минуты «Кубань» вела в счете. Однако хозяйкам удалось переиграть краснодарскую команду и на перерыв команды ушли со счетом 14:11. Во втором тайме французский клуб сохранил лидерство — 13:10. Итог игры — 27:21.
«Брест» возглавил группу В. «Кубань» и венгерский «Альба Фехервар» делят второе место, имея по два очка.
Следующий матч краснодарские гандболистки проведут 21 января дома. Они сыграют против «Лейпцига», сообщает пресс-служба ГК «Кубань».
Источник: kuban24.tv
Категория: Новости / Спорт и туризм