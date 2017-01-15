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ГК «Кубань» в матче Кубка ЕГФ проиграл французскому «Бресту»

Гандбольный клуб «Кубань» 14 января на гостевой площадке уступил «Бресту» из Франции.

Матч Кубка ЕГФ прошел во французском Бресте.

В первом тайме до 20-й минуты «Кубань» вела в счете. Однако хозяйкам удалось переиграть краснодарскую команду и на перерыв команды ушли со счетом 14:11. Во втором тайме французский клуб сохранил лидерство — 13:10. Итог игры — 27:21.

«Брест» возглавил группу В. «Кубань» и венгерский «Альба Фехервар» делят второе место, имея по два очка.

Следующий матч краснодарские гандболистки проведут 21 января дома. Они сыграют против «Лейпцига», сообщает пресс-служба ГК «Кубань».

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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