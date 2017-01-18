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В Краснодаре откроют первый терренкур
В Краснодаре разработали маршруты для оздоровительных пешеходных прогулок.
Они будут начинаться от Дворца спорта «Олимп». Маршрут участники могут выбрать в зависимости от своих физических возможностей. Первый будет проходить до Молодежной площади, его протяженность составит более 1,3 тыс. м. Второй маршрут — по периметру всего парка «30-летия Победы», от дворца спорта и обратно. Его протяженность — около 2,6 тыс. метров.
О своем желании участвовать уже заявили более 200 человек.
Зимний терренкур стартует 21 января в 10:00 часов на Береговой, 144, сообщает пресс-служба управления физической культуры и спорта Краснодара.
Источник: kuban24.tv
Категория: Новости / Спорт и туризм