В Сочи волонтерский центр ЧМ-2018 принял 9,1 тыс. заявок от кандидатов

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В Сочи волонтерский центр чемпионата мира по футболу — 2018 и Кубка конфедераций 2017 года принял более 9,1 тыс. заявок от кандидатов.

Об этом рассказал глава центра Сергей Черемшанов. Он отметил, что наибольшее число заявок на должность волонтера в сочинский центр подали жители Кубани и других регионов Южного федерального округа. Более 1 тыс. анкет поступило от граждан из 150 стран мира. Средний возраст кандидатов составляет 25 лет.

«Сейчас продолжается этап отбора кандидатов. Мы проводим интервью с соискателями. В конце марта стартует следующий этап волонтерской программы», — сказал Черемшанов.

По его словам, в марте определят, какое число волонтеров будет работать на объектах, задействованных при проведении Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.

Источник: kuban24.tv