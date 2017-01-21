Фигуристка Липницкая в Сочи восстановится после травмы

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Боль в ноге больше не беспокоит олимпийскую чемпионку фигуристку Юлию Липницкую, спортсменка продолжает подготовку к чемпионату России. Об этом рассказал тренер спортсменки олимпийский чемпион Алексей Урманов.

На московском этапе серии Гран-при в начале ноября спортсменка была вынуждена остановиться во время проката из- за болевых ощущений в ноге. После паузы Липницкая все же продолжила выступление, однако происшедшее не позволило ей занять высокое место, хотя после короткого проката спортсменка была третьей. После турнира Липницкая прошла медицинское обследование.

"Юля прошла в Москве медобследование, сейчас она чувствует себя нормально, - рассказал Урманов. - Окончательного заключения врачей у нас пока нет, но болевые ощущения в ноге больше не повторялись. Мы продолжаем подготовку к чемпионату России".

Как сообщил Урманов, программы Липницкой к чемпионату России меняться не будут. "Работаем над программами и ничего в них к чемпионату России менять не планируем", - сообщил тренер.

Фигуристка пропустила первый этап серии из-за обострения травмы, потеряв возможность выйти в финал турнира, который пройдет в декабре в Марселе. Для этого фигуристам требуется участие минимум в двух этапах серии.

Липницкая - олимпийская чемпионка Игр 2014 года в Сочи в командном турнире. Тогда она выиграла обе программы в соревнованиях - короткую и произвольную, набрав максимальные 20 очков в пользу сборной России. Липницкая стала второй самой юной олимпийской чемпионкой в этом виде спорта после немки Макси Гербер.

Источник: tass.ru