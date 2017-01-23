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/Спорт и туризм/

В Краснодаре стартует первенство ЮФО и СКФО по художественной гимнастике

В Краснодаре 23 января стартует первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по художественной гимнастике.

Сильнейшие юниорки юга России соберутся в «Баскет-холле», чтобы побороться за медали турнира. Кубань на соревнованиях представят восемь краснодарских гимнасток и две сочинки. Это первый старт нового олимпийского цикла. 

Лучшие гимнастки по итогам первенства попадут на спартакиаду учащихся России.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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