В Краснодаре стартует первенство ЮФО и СКФО по художественной гимнастике

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В Краснодаре 23 января стартует первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по художественной гимнастике.

Сильнейшие юниорки юга России соберутся в «Баскет-холле», чтобы побороться за медали турнира. Кубань на соревнованиях представят восемь краснодарских гимнасток и две сочинки. Это первый старт нового олимпийского цикла.

Лучшие гимнастки по итогам первенства попадут на спартакиаду учащихся России.

Источник: kuban24.tv