Северские «волки» одержали верх над краснодарскими «буйволами».

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В Ейском воздухоопорном спортивном комплексе с ледовой ареной прошли краевые соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова среди участников средней возрастной группы.

В соревнованиях приняли участие шесть команд муниципальных образований Краснодарского края. По результатам соревнований победителями и призёрами младшей возрастной группы стали:

1 место – «Северские волки» (Северский р-н);

2 место – «Буйволы» (г. Краснодар);

3 место – «Орлы» (г. Ейск).

Лучшими игроками соревнований были признаны:

Вратарь – Мищенко Михаил («Орлы», г. Ейск)

Защитник – Тюрин Иван («Беркут», Выселковский р-н)

Нападающий – Симоненко Никита («Буйволы», г. Краснодар)

Бомбардир – Пирогов Максим («Северские волки», Северский р-н)

Ценный игрок – Довгий Иван («Северские волки», Северский р-н).