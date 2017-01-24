Северские «волки» одержали верх над краснодарскими «буйволами».
В Ейском воздухоопорном спортивном комплексе с ледовой ареной прошли краевые соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова среди участников средней возрастной группы.
В соревнованиях приняли участие шесть команд муниципальных образований Краснодарского края. По результатам соревнований победителями и призёрами младшей возрастной группы стали:
1 место – «Северские волки» (Северский р-н);
2 место – «Буйволы» (г. Краснодар);
3 место – «Орлы» (г. Ейск).
Лучшими игроками соревнований были признаны:
Вратарь – Мищенко Михаил («Орлы», г. Ейск)
Защитник – Тюрин Иван («Беркут», Выселковский р-н)
Нападающий – Симоненко Никита («Буйволы», г. Краснодар)
Бомбардир – Пирогов Максим («Северские волки», Северский р-н)
Ценный игрок – Довгий Иван («Северские волки», Северский р-н).
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