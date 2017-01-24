1 место в беге на 60 М завоевал Дмитрий Лопин (Новороссийск)

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В Славянске-на-Кубани подвели итоги Кубка губернатора Краснодарского края по лёгкой атлетике.

В легкоатлетическом манеже «Олимпиец» Славянска-на-Кубани прошли юбилейные, 10-е открытые краевые легкоатлетические соревнования на Кубок губернатора Краснодарского края.

Посостязаться за Кубки, медали и денежные призы в степной город приехали более 150 ведущих спортсменов из 20 регионов страны. Старт турниру по традиции дала министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

В этом году легкоатлеты соревновались в восьми видах программы. Стоит отметить, что победителям турнира, помимо Кубка и медали, полагается денежный приз в размере 30 тысяч рублей. Обладатели «серебра» могут рассчитывать на 20 тысяч рублей, а «бронзовое» место предполагает денежное вознаграждение в виде 10 тысяч рублей.

Результаты Кубка губернатора Краснодарского края по лёгкой атлетике

Мужчины, прыжки в длину

1 место – Артём Примак (Краснодар) – 7.91

2 место – Сергей Полянский (Краснодар) – 7.82

3 место – Александр Петров (Москва) – 7.68

Мужчины, прыжки с шестом

1 место – Иван Гертлейн (Москва) – 5.50

2 место – Дмитрий Желябин (Москва) – 5.40

3 место – Евгений Лукьяненко (Славянск-на-Кубани) – 5.30

Мужчины, 60 м с/б

1 место – Константин Шабанов (Москва) – 7.65

2 место – Алексей Дрёмин (Челябинская обл.) – 7.84

3 место – Филипп Шабанов (Москва) – 7.86

Мужчины, бег 60 м.

1 место – Дмитрий Лопин (Новороссийск) – 6.71

2 место – Руслан Перестюк (Краснодар) – 6.74

3 место – Рушан Абдулкадеров (Москва) – 6.75

Мужчины, 800 м.

1 место – Даниил переметов (Краснодар) – 1:50.48

2 место – Павел Асташкин (Пензенская область) – 1:51.48

3 место – Степан Перегудов (Краснодар) – 1:51.62

Женщины, 60 м с/б

1 место – Анна Ватропина (Челябинская обл.) – 8.24

2 место – Нина Морозова (Сочи) – 8.32

3 место – Виктория Червинская (Свердловская обл.) – 8.32

Женщины, бег 60 м.

1 место – Анастасия Григорьева (Санкт–Петербург) – 7.37

2 место – Юлия Кацура (Краснодар) – 7.41

3 место – Ольга Ткаченко (Краснодар) – 7.55

Женщины, прыжки в длину

1 место – Марина Бучельникова (Москва) – 6.40

2 место – Жанна Зеликова (Краснодар) – 6.21

3 место – Полина Лукьяненкова (Краснодар) – 6.11