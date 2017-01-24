1 место в беге на 60 М завоевал Дмитрий Лопин (Новороссийск)
В Славянске-на-Кубани подвели итоги Кубка губернатора Краснодарского края по лёгкой атлетике.
В легкоатлетическом манеже «Олимпиец» Славянска-на-Кубани прошли юбилейные, 10-е открытые краевые легкоатлетические соревнования на Кубок губернатора Краснодарского края.
Посостязаться за Кубки, медали и денежные призы в степной город приехали более 150 ведущих спортсменов из 20 регионов страны. Старт турниру по традиции дала министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.
В этом году легкоатлеты соревновались в восьми видах программы. Стоит отметить, что победителям турнира, помимо Кубка и медали, полагается денежный приз в размере 30 тысяч рублей. Обладатели «серебра» могут рассчитывать на 20 тысяч рублей, а «бронзовое» место предполагает денежное вознаграждение в виде 10 тысяч рублей.
Результаты Кубка губернатора Краснодарского края по лёгкой атлетике
Мужчины, прыжки в длину
1 место – Артём Примак (Краснодар) – 7.91
2 место – Сергей Полянский (Краснодар) – 7.82
3 место – Александр Петров (Москва) – 7.68
Мужчины, прыжки с шестом
1 место – Иван Гертлейн (Москва) – 5.50
2 место – Дмитрий Желябин (Москва) – 5.40
3 место – Евгений Лукьяненко (Славянск-на-Кубани) – 5.30
Мужчины, 60 м с/б
1 место – Константин Шабанов (Москва) – 7.65
2 место – Алексей Дрёмин (Челябинская обл.) – 7.84
3 место – Филипп Шабанов (Москва) – 7.86
Мужчины, бег 60 м.
1 место – Дмитрий Лопин (Новороссийск) – 6.71
2 место – Руслан Перестюк (Краснодар) – 6.74
3 место – Рушан Абдулкадеров (Москва) – 6.75
Мужчины, 800 м.
1 место – Даниил переметов (Краснодар) – 1:50.48
2 место – Павел Асташкин (Пензенская область) – 1:51.48
3 место – Степан Перегудов (Краснодар) – 1:51.62
Женщины, 60 м с/б
1 место – Анна Ватропина (Челябинская обл.) – 8.24
2 место – Нина Морозова (Сочи) – 8.32
3 место – Виктория Червинская (Свердловская обл.) – 8.32
Женщины, бег 60 м.
1 место – Анастасия Григорьева (Санкт–Петербург) – 7.37
2 место – Юлия Кацура (Краснодар) – 7.41
3 место – Ольга Ткаченко (Краснодар) – 7.55
Женщины, прыжки в длину
1 место – Марина Бучельникова (Москва) – 6.40
2 место – Жанна Зеликова (Краснодар) – 6.21
3 место – Полина Лукьяненкова (Краснодар) – 6.11
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